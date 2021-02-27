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Beşiktaş'ta özlenen Ljajic geri döndü!

Beşiktaş’ta sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic, ara transfer döneminde takımdan gönderilme noktasına gelmişti.

27 Şubat 2021, Cumartesi 01:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta özlenen Ljajic geri döndü!

Hem Başkan Ahmet Nur Çebi hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın yoğun desteği sonrasında ikinci yarıya bambaşka bir giriş yapan Sırp futbolcu, dün akşamki Denizlispor mücadelesine ilk 11’de başladı. Kara Kartal’ın hücum hattında oldukça etkili bir görüntü sergileyen Ljajic, 39. dakikada Vincent Aboubakar’ın pasını iyi değerlendirip golü atmayı başardı. Bu sezon 2. sayısına imza atan Ljajic, 65’te yerini Necip Uysal’a bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca mücadeleci bir görüntü sergileyen Ljajic, eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.


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