Hem Başkan Ahmet Nur Çebi hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın yoğun desteği sonrasında ikinci yarıya bambaşka bir giriş yapan Sırp futbolcu, dün akşamki Denizlispor mücadelesine ilk 11’de başladı. Kara Kartal’ın hücum hattında oldukça etkili bir görüntü sergileyen Ljajic, 39. dakikada Vincent Aboubakar’ın pasını iyi değerlendirip golü atmayı başardı. Bu sezon 2. sayısına imza atan Ljajic, 65’te yerini Necip Uysal’a bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca mücadeleci bir görüntü sergileyen Ljajic, eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.



