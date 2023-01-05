Ara transfer dönemi öncesinde Kara Kartal’da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışmalarda bulunan yönetim, Hull City’den Ozan Tufan’ı almak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Kesler: Ozan'a ilgi var

Hull City'nin Başkan Yardımcısı Tan Kesler, canlı yayımlanan bir programda açıklamalarda bulunmuştu. Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye yanıt vermişti.

"Ozan'ı beğeniyorum"

Adana Demirspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, transferle ilgili önemli sözler sarf ederken Ozan Tufan transferine açık kapı bırakmıştı. Ozan Tufan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin gelen soruyu Şenol Güneş, şu şekilde cevaplandırdı: “Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan’ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet’i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygı değer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok.”

Olumsuz yanıt

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe ’den ayrılarak 3 milyon Euro bonservisle Hull City’e transfer olan tecrübeli orta saha, bu sezon Ada ekibiyle 23 maça çıkıp 4 gol attı. 27 yaşındaki futbolcu için ilk yapılan temasta kiralama önerisinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan Kartal, satın alma teklifi hazırlığında...

Formayı giymeye hazır

Daha önce Bursaspor ’dayken Şenol Güneş’le birlikte çalışan Ozan Tufan’ın, tecrübeli hocayla tekrar görev yapmaya hazır olduğu bildirildi. Bu kararını Siyah-Beyazlı idarecilere de ileten Ozan, kulüplerin anlaşması halinde Kartal olmaya yeşil ışık yaktı. Hull City’nin Ozan için belirlediği ilk bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Gökmen Özcan