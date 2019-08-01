Torino’dan 6,5 milyon avro karşılığında bonservisi alınan Âdem Ljajic yeni sezonda çok daha aktif bir görüntü sergileyecek. Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon bazı maçlarda kanatlarda kullanılan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda üretkenlik sağlamakta zorlanmıştı. Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı ise Boşnak asıllı yıldızın yüzünü güldüren bir hücum anlayışı planlıyor. Tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımın hücumdaki maestrosu olarak Ljajic’i seçti. Yıldız futbolcunun hücumda çeşitlilik sağlayan yapısından çok memnun olan Abdullah Avcı, öğrencisinin yeteneklerinden maksimum verim almayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcı Avusturya kampındaki idmanlarda sık sık özel olarak görüştüğü Ljajic’e neler yapması gerektiğini anlatıyor.

TOPU PATLATTI

Abdullah Avcı’nın, duran topların çoğunu kullanmasını istediği Ljajic’e “Hücumda istediğin kadar risk alabilirsin. Maçın hiçbir anında şut atmaktan çekinme. Bu senin en önemli silahın. Hücumda özgürsün” dediği öğrenildi. Hocasının kendisi hakkındaki bu motive edici sözlerinden dolayı çok mutlu olan 27 yaşındaki oyuncu kamp çalışmalarında da en istekli isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Hatta yıldız futbolcunun önceki günkü idmanda çektiği şut o kadar sertti ki, top bile buna dayanamayıp patlamıştı. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Âdem Ljajic, birkaç maç uyum sıkıntısı yaşadıktan sonra özellikle ikinci yarıda açılmış ve 9 gol, 11 asistle ligde oynadığı 27 maçın 20’sinde skora direkt olarak katkıda bulunmuştu. (Türkiye Gazetesi)