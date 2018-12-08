Beşiktaş'ta oyuna giren 4 golcü de fayda etmedi

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, dün akşam Alanyaspor’la oynadıkları karşılaşmanın hücum hattında Güven Yalçın ve Mustafa Pektemek’i görevlendirdi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:41
- A +
Beşiktaş'ta oyuna giren 4 golcü de fayda etmedi

Mücadelenin ilk yarısında 2 futbolcusundan da hücum hattında beklediği etkiyi göremeyen Güneş, ikinci yarıda bu 2 ismi kenara aldı. Tecrübeli teknik adam, 62’de Vagner Love’ı, 83’te de Cyle Larin’i sahaya sürdü. Ancak bu 2 isim de skor katkısı yapamadı.

Karius: İyi oynamadık 

Alanyaspor karşısında çok önemli kurtarışlara imza atan ve bir puanın alınmasında büyük rol oynayan Loris Karius, dün akşam çok iyi bir oyun ortaya koymadıklarını itiraf etti. İstedikleri pozisyonları üretemediklerini söyleyen tecrübeli eldiven, “3 puan için Alanya’ya geldik ama olmadı. Yavaş kaldık ve iyi oynamadık. 2 puan bırakarak buradan ayrılıyoruz. Devre arasına kadar oynayacağımız bütün maçları kazanmalıyız” diye konuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.