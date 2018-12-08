Mücadelenin ilk yarısında 2 futbolcusundan da hücum hattında beklediği etkiyi göremeyen Güneş, ikinci yarıda bu 2 ismi kenara aldı. Tecrübeli teknik adam, 62’de Vagner Love’ı, 83’te de Cyle Larin’i sahaya sürdü. Ancak bu 2 isim de skor katkısı yapamadı.

Karius: İyi oynamadık

Alanyaspor karşısında çok önemli kurtarışlara imza atan ve bir puanın alınmasında büyük rol oynayan Loris Karius, dün akşam çok iyi bir oyun ortaya koymadıklarını itiraf etti. İstedikleri pozisyonları üretemediklerini söyleyen tecrübeli eldiven, “3 puan için Alanya’ya geldik ama olmadı. Yavaş kaldık ve iyi oynamadık. 2 puan bırakarak buradan ayrılıyoruz. Devre arasına kadar oynayacağımız bütün maçları kazanmalıyız” diye konuştu.