Süper Lig 'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında attığı golün ardından sevincini taraftarla paylaşan Weghorst el sallayarak 'Bye Bye' (Güle güle) demişti. Hollandalı yıldızın bu sevinci veda olarak yorumlanırken dakikalar sonra dış basında tecrübeli oyuncunun, İngiliz devi Manchester United'la anlaştığı iddia edilmişti.

Beklenen oldu

Dün de beklenen oldu. Siyah-Beyazlılar bir süredir takımdan ayrılacağı ve İngiliz devi Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Wout Weghorst'tun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”

'En iyisi için söz verebilirim'

Gece geç saatlerde ise transfer resmileşti, Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı yıldızın sezon sonuna kadar Burnley'den kiralandığını açıkladı. Weghorst'un da ilk sözleri, "Manchester United'ın, Erik ten Hag'la gösterdiği gelişimi gördüm. Burada olduğum sürece kulübün başarısı için elimden gelenin en iyisini sergileyeceğime söz verebilirim. Her şeyimi vereceğim, sabırsızlanıyorum" oldu.

Ön libero için düğmeye basıldı

Kara Kartal’da transfer operasyonu tam gaz devam ediyor... Geçen hafta önceliği stopere veren idareciler, Wout Weghorst olayının patlaması sonrasında forvet hattına odaklanmıştı. Bu konuda bir görev dağılımı içerisinde bulunan yönetim, 4 koldan girişimlere başladı. Bu doğrultuda idarecilerin, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda son olarak bir ön libero transferi için düğmeye bastığı bildirildi.

Oyuncu sıcak bakıyor

Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov’un radara girdiği bildirildi. Kulüp yetkililerinin, oyuncuyla anlaşma sağladığı ve şimdi de Lokomotiv’le pazarlıklarda bulunduğu belirtildi. Barinov’un da kariyerine Beşiktaş’ta devam etme isteğini kulübüne ilettiği öğrenildi.

Listede 2 yerli var!

Beşiktaş’ın orta saha transferi konusunda hedefleri arasında 2 ismin daha olduğu ortaya çıktı. Buna göre yönetim, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir’i de listesine ekledi. Geçen sezon başında Trabzonspor ’dan Arabistan kulübü El İttifak’a transfer olan 24 yaşındaki Berat ve şu anda West Brom forması giyen 28 yaşındaki Okay için Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuların menacerlerinden maliyet bilgisi istediği belirtildi.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım