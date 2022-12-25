Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, özellikle orta saha hattını güçlendirmek için yoğun mesaide bulunuyor. İdareciler, hem kendi belirledikleri liste üzerinden hem de kulübe önerilen isimler üzerinden çalışmalarını yürütüyor.





İşte nedenleri

Josef’in geleceğinin belirsizliği, Atiba’nın emeklilik durumu, teknik direktör Şenol Güneş’i orta sahaya transfer yapmaya zorunlu tuttu. Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yönelirken, gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu.

Olumlu rapor verildi

Leicester ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için hazırlıklar başladı. Başarılı oyuncuyu takip eden hatta Dünya Kupası’ndaki performansını izleyen Beşiktaş Teknik Heyeti, tecrübeli oyuncu için olumlu rapor verdi. Futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen yönetim, Leicester City’ye yapılacak teklif için kolları sıvadı.

Hedef, ara transfer...

Transfer komitesi, önce Mendy ile anlaşıp, ardından İngiliz ekibine devre arası için teklifte bulunacak. Mendy’nin temsilcileri ile ilk görüşmenin yılbaşından hemen sonra yapılacağı belirtildi. Futbola Monaco altyapısında başlayan Mendy, 2010’da profesyonel oldu. 3 yıl Monaco formasını terleten Mendy, 2013’te Nice’e gitti. Senegalli futbolcu, 2016 yazında 15.5 milyon Euro bonservisle Leicester City’e imza attı.





Masuaku'ya talipler var

Öte yandan Beşiktaş’ın sezon başında West Ham United’dan kiraladığı Arthur Masuaku da Siyah-Beyazlı formayla son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Hull City, Olympiakos ve İtalya’dan bir kulübün 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.