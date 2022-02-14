Süper Lig ’in 25. haftasında bugün Adana Demirspor’a konuk olacak Beşiktaş ’ta orta alanda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Kartal, ligin en dişli ekipleri arasında gösterilen mavi-beyazlı takımla oynayacağı karşılaşmaya sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Miralem Pjanic’ten yoksun çıkacak. Maç kadrosuna alınmayan Josef, Rosier ve Oğuzhan, Adana’ya götürülmedi.

İlk 11’de düzenli oynayan deneyimli orta saha oyuncularının eksikliği kritik randevu öncesi Teknik Direktör Önder Karaveli’yi bir hayli zor durumda bıraktı.

Karaveli’nin yaşanan krizi, Atiba Hutchinson-Necip Uysal formülüyle çözmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre siyah-beyazlı hoca, Miralem Pjanic’in yerine savunma hattının önünde Necip’i görevlendirecek. Atiba ise 8 numara pozisyonunda yer alacak. Kanadalı oyuncunun yanında büyük olasılıkla Alex Teixeira forma giyecek.

Batshuayi ile devam

Rosier’in yokluğunda sağ bekte yine Kerem Kalafat görev yapacak. Göztepe ile geçtiğimiz perşembe akşamı oynanan kupa maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve iyi bir performans sergileyen genç futbolcu bugün de savunmanın sağında yer alacak. Kartal’da Cyle Larin ve Michy Batshuayi de yine 11’de forma giyecek.

Taktik çalışıp gittiler

Beşiktaş dün öğle saatlerinde basına kapalı gerçekleştirdiği son antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetimindeki taktik ağırlıklı idmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra çeşitli pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın tam sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Siyah-beyazlı takım akşam özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girdi.

Oğuzhan’da ödem şoku

Kartal’da Adana Demirspor maçı öncesi eksikler listesine Oğuzhan Özyakup da eklendi. Göztepe ile perşembe günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ı çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Oğuzhan’ın tedavisine başlandığı duyuruldu. Deneyimli oyuncunun, Altay ile 19 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak karşılaşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.

Nkoudou’ya kutlama

Sakatlığı yüzünden yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak olan Kevin Nkoudou 27 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından deneyimli futbolcu için kutlama mesajı paylaşıldı. Kasımpaşa ile 3 Aralık’ta oynanan maçta sakatlanan Nkoudou’nun yaklaşık 2 hafta sonra takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Kadınlar 10’da 10 yaptı

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında konuk olduğu Kocaeli FK’yı 6-0 mağlup etti. Kartal’ın gollerini Başak Gündoğdu, Esra Erol, Zeynep Gamze Koçer ve Gizem Gönültaş (3) attı. Siyah-beyazlı takım ligde 10’da 10 yaparak puanını 30’a çıkardı ve ilk yarıyı namağlup lider kapattı. (Skorer)