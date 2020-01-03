Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Muhayer Oktay kararı verildi

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'la ilgili karar belli oldu. Orkan'ı elden çıkarmayı düşünen yönetim, Muhayer'i ise kiralık olarak gönderip gelişim göstermesini bekleyecek.

03 Ocak 2020, Cuma 06:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Muhayer Oktay kararı verildi

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’la ilgili karar belli oldu. Orkan’ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Siyah-Beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak.

Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak. Kartal’ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki oyuncuya özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldiği öğrenildi.

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