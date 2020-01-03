Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’la ilgili karar belli oldu. Orkan’ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Siyah-Beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak.

Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak. Kartal’ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki oyuncuya özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldiği öğrenildi.

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