Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 35. puanla 4. sıraya yükselen Beşiktaş , 21. haftada karşılaşacağı Alanyaspor maçına hazırlanırken transferde de sıcak gelişmeler yaşıyor. Wout Weghorst'un sürpriz ayrılığı ve Manchester United'a imza atması sonrası Vincent Aboubakar'ı yuvaya döndüren Kara Kartal, stoper ve orta saha çalışmalarına hız verdi. Rotayı Hollanda'ya çeviren Siyah Beyazlılar'ın iki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmeleri...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OYUNCULARINA MESAJ

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımına güveniyor... Ligde elde edilen son 4 maçta 4 zafer için oyuncularını tebrik eden Güneş, serinin devam edeceğine inanıyor. Kayserispor karşılaşması sonrasında takımıyla soyunma odasında bir araya gelen Güneş’in, “Beni yanıltmadınız. Artık ligde her şey bizim elimizde. Kazanma serimizi sürdüreceğiz. Diğer takımların ne yaptığına bakmayacağız. Maç maç önümüze bakıp kayıpsız yolumuza devam edeceğiz. Zorlu yolun sonundaki ışığı hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.









TRANSFER AÇIKLAMASI!

Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Transfer işine ben bakmıyorum. Ben antrenman yaptırıyorum. Transfer konuşuluyor. Yapılıyor, giden gelen bunlar olabilir. Bugün olmaz dersin olur. Olur deriz hiç olmaz. Olmayan olur, olan olmaz. Kaan’ın ismini ben de her gün gazetede okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüğümüz isimler var. Kimlerin olacağını bilmiyorum, olunca göreceğiz. Transfer çok konuşuluyor. Aynı isme bir sürü kulüp talip oluyor. İşin doğasında var bu” şeklinde konuştu.

İZİN SONA ERDİ

Ligde önemli bir çıkışa imza atarak 4 maçta 4 galibiyete ulaşan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, Kayseri zaferi sonrasında takıma 1 günlük izin vermişti. İzin bugün bitti. Siyah-Beyazlılar, cuma günü Vodafone Park’ta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına saat 15.00’te düzenlenecek idmanla başladı.

GHEZZAL SEVİNCİ!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında cuma günü sahasında Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

JOSEF VE SAISS YOK

Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Romain Saiss antrenmanda yer almadı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal ise kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş , Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.









ROSIER'NİN YERİNE TAYFUR

Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde rakibine yaptığı hareketler sebebiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Valentin Rosier’in, 2 maç ceza alması bekleniyor. Fransız sağ bekin Alanyaspor ve Karagümrük sınavlarında yerini Tayfur Bingöl’e bırakması planlanıyor.

HADZIAHMETOVIC'TE ISRAR SÜRÜYOR

Kara Kartal'da, Boşnak futbolcu için ısrar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Amir Hadziahmetovic için yaptıkları ilk teklifin reddedilmesi sonrasında fiyat artırdı. Galatasaray ve İngiliz ekibi Burnley’in de takibinde bulunan tecrübeli futbolcu için ilk etapta kapıyı 6,5 milyon Euro’dan açan Konyaspor’un, Beşiktaş’la yapılan pazarlıklarda 5 milyon Euro seviyesine indiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar, bu transferi 4 milyon Euro bandında bir bedele tamamlamayı hedefliyor. Boşnak oyuncunun ise geleceğiyle ilgili olarak kararını Beşiktaş’tan yana kullandığı ve bu görüşünü Siyah-Beyazlı idarecilere menajeri aracılığıyla ilettiği belirtildi.

GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Amir Hadziahmetovic'le ilgili de konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'i, Konyaspor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil" diye konuştu.





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MASADA TEK KALAN BEŞİKTAŞ

Amir Hadziahmetovic transferinde masada kalan tek takım Beşiktaş oldu. Burnley ve Galatasaray bu transferden çekildi. Oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istediğini kulübe iletti. Hadziahmetovic transferde kolaylık sağlanmasını istedi.

HEDEFTE VEERMAN VE RAMALHO VAR

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınından Voetbal International; Kara Kartal'ın PSV'nin 24 yaşındaki orta sahası Joey Veerman ve 30 yaşındaki stoperi Andre Ramalho ile ilgilendiğini duyurdu.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın Ocak 2022'de 6 milyon Euro bonservisle Heerenveen'den PSV'ye transfer olan Veerman'ı ilk etapta kiralamak istediği aktarıldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 27 maçta 7 gol, 5 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu için PSV ile görüşecek olan Siyah Beyazlılar'ın bonservis ödemeye de hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın bu transfer için 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

RAMALHO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Andre Ramalho için de PSV ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Bu sezon 23 maçta toplam 1419 dakika sahada kalan, skor katkısı veremeyen Ramalho, Temmuz 2021'de 2.5 milyon Euro bonservisle RB Salzburg'dan transfer edilmişti. Kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'a sıcak baktığı iddia ediliyor.