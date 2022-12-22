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Beşiktaş'ta Onur Bulut transferinde flaş gelişme!

Siyah-Beyazlılar’ın devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği Onur Bulut için bir operasyon yapılmıştı. Milli oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı...

22 Aralık 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Onur Bulut transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş ’ta ara transfer için adı geçen oyunculardan biri Onur Bulut... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle Kayserispor’un 3 yıllık sözleşme yapmak istediği Onur Bulut’un aklı ise Beşiktaş’ta... İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’tan haber bekliyor.

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Kayserispor ısrarcı

Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Onur, Siyah-Beyazlılar’ın Kayserispor’la yaptığı temasları sonuçlandırmasını planlıyor. Ancak Kayserispor, oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği için sözleşme için zorluyor. Sarı-Kırmızılı ekibin ısrarı şu an için sonuç vermiş değil.

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Rakam belli!

Kayserispor’da yeni başkan Ali Çamlı’nın yeni sözleşme konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Kartal, bu transferi düşük bir bedele tamamlamak istiyor ancak Kayserispor’un beklentisinin 2 milyon Euro civarı olduğu bildirildi.

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