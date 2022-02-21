Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında geçici olarak getirildiği görevde aldığı. başarılı sonuçlar sonrasında yoluna devam eden Önder Karaveli, son 1 aylık süreci yorucu bir şekilde atlattı. Süper Kupa zaferi sonrasında 2 galibiyet alsa da ardından işler pek beklediği gibi gitmeyen Karaveli, ligde peş peşe yaşanan; Yeni Malatya, Antalyaspor ve Adana Demir mücadelelerinden sonra eleştiri almıştı. 3 karşılaşmada bırakılan 6 puan ve oyuncu tercihleri sebebiyle özellikle Siyah-Beyazlı camiadan tepki toplamaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, son 1 haftada yaşanan gelişmelerle rahatladı.

Artık gelecek kaygısı yaşamıyor

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Önder Karaveli hocamıza güveniyoruz. Şu anda onun yerine düşündüğümüz biri yok. Adı geçen Şenol Güneş'le de hiç konuşmadım" açıklaması sonrasından deneyimli hocadan da, "Beşiktaş'ın teknik direktöre ihtiyacı yok" karşılığı gelmişti. Bu 2 bildiri sonrasında Altay'ı 1-0'lık skorla geçen Önder Karaveli, böylelikle koltuğunu sağlama aldı. Gelecek kaygısı yaşamadan işine odaklanma fırsatı yakalayan Karaveli, Süper Lig 'de cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecekler' Sivasspor 'u da devirip yeni bir kazanma serisi yakalamayı amaçlıyor.