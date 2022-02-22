Altay galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'de üst sıralara tırmanmayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna sonuna kadar devam etmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, gelecek sezon da Önder Kraveli ile devam etmek istediğini açıklaması takıma olumlu yansıdı. Siyah beyazlılar ciddi eksiklere rağmen Altay karşısında bol pozisyona girdi ve üç puanın sahibi oldu. Önder Hoca'nın da öz güveni tavan yapmış durumda.

SONU KUPA OLSUN

Genç teknik adamın idmanlarda daha moralli olması sayesinde futbolcuların da sezona yeni başlamış gibi olmaları dikkat çekiyor. İkinci yarıda maç kaybetmeyen siyah beyazlılarda öncelikle amaç kalan maçlarda da bu istikrarı sürdürmek.Geçen sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde olan siyah beyazlılarda bu başarının tekrar sağlanması için yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlenmiş durumda. (Türkiye)