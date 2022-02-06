Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24’üncü hafta karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlayacak. Bugün Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan Beşiktaş, ligde 6’ncı sırada yer alıyor. Kötü geçen sezonda yine de Süper Kupa’yı almayı başaran Siyah-Beyazlılar, kalan haftalarda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak ve maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Avrupa kupaları için ligi en iyi yerde bitirmek amacında. Beşiktaş’ın bunu başarmak için ihtiyacı olan şey ise galibiyet serisi yakalamak.

Kupada rakip Göztepe

Teknik direktör Önder Karaveli’nin Beşiktaş’ın başında çıktığı 9 maçta yakaladığı uzun bir galibiyet serisi henüz yok. Antalya kampında takımını sezonun kalan bölümüne oldukça iyi hazırlayan Karaveli, bu akşam taraftarları önünde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasını kazanıp ardından hafta içinde de Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi yenerek çıkışlarını sürdürmeyi amaçlıyor.







