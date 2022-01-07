Ligde Kasımpaşa maçı sonrası Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , teknik direktör arayışlarında hedefinde olan Alman Farke ile anlaşamamış, Portekizli Pinheiro da son anda vazgeçince geçici olarak U19 Takım Sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam etme kararı almıştı. İlk maçında Kayseri karşısında iki kez geriye düşmesine karşın 4-2 kazanan, Göztepe 'yi de geriden gelip 2-1'lik skorla deviren Karaveli, Fenerbahçe deplasmanından puanla dönerek müthiş bir başlangıç yapmıştı. Tek yenilgiyi 90'da gelen golle Konya deplasmanında yaşayan 47 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Altay'ı 1-0'la geçerek son 16'ya kaldı.

Değişim olsa da kalacak

Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 6. maçta Antalya'yı deviren Karaveli, Süper Kupa zaferini yaşadı. Bu başarıyla büyük bir gurur yaşayan genç teknik adamla yola devam kararı alındı. Yönetim sezon sonuna kadar genç Karaveli'nin takımın başında kalmasına onay verdi. Sürpriz bir gelişme olup yeni bir teknik direktör getirilmesi halinde de Karaveli ile yardımcısı Serdar Topraktepe'nin teknik ekibin içinde kalmasına karar verildi.