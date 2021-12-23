Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilenU19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ’den alınan 1 puan, Önder Karaveli’nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı. Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş Yönetimi’nin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah-Beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına da Önder Karaveli’yle çıkma kararı aldı.

Süper Kupa maçı da...

Türkiye Kupası’nda Altay’la oynanacak mücadelede de görevinin başında olması planlanan Karaveli, başarı istikrarını sürdürürse Katar’da 5 Ocak’ta Antalyaspor’la oynanacak Süper Kupa mücadelesinde de Beşiktaş’ın başında olabilir. Karaveli, önündeki 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa karşılaşmalarından olumlu sonuçlarla takımını çıkarması halinde yönetim, ikinci yarıda da Önder hocayla devam etmeyi düşünebilir.







