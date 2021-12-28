Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile seri sonu!
Geçici olarak göreve getirilen Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş 3 maçta geriden gelip 7 puan almıştı. Konya'da seri sona erdi, genç teknik adamın ekibi 90'da yediği gole karşılık veremedi, ilk mağlubiyetini yaşadı.
Sergen Yalçın'ın istifasının ardından takımın emanet edildiği U19 antrenörü Önder Karaveli ile Beşiktaş 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Daha önce Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta da geriye düşmesine karşın Karaveli'nin ekibi geri dönüşlere imza atmıştı. İlk maçta Kayseri önünde iki kez geriye düşen Kartal maçı 4-2 kazanmıştı. Ardından Fenerbahçe deplasmanında da Beşiktaş iki kez mağlup duruma düştü. Josef de Souza'nın golleri Kartal'a beraberliği getirdi.
7 dakika yetmedi
Ve geçen hafta iç sahadaki Göztepe mücadelesi. Beşiktaş ilk golü yine kalesinde gördü ve Larin ile Ghezzal'ın golleriyle karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Konya'da da Siyah-Beyazlılar ilk golü kalesinde gördü. Ancak bu kez dakikalar 90'dı ve 7 dakika oynanan uzatma Kartal'ın geri dönüşüne yetmedi. Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde 4. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.