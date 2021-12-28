Sergen Yalçın'ın istifasının ardından takımın emanet edildiği U19 antrenörü Önder Karaveli ile Beşiktaş 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Daha önce Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta da geriye düşmesine karşın Karaveli'nin ekibi geri dönüşlere imza atmıştı. İlk maçta Kayseri önünde iki kez geriye düşen Kartal maçı 4-2 kazanmıştı. Ardından Fenerbahçe deplasmanında da Beşiktaş iki kez mağlup duruma düştü. Josef de Souza'nın golleri Kartal'a beraberliği getirdi.

7 dakika yetmedi

Ve geçen hafta iç sahadaki Göztepe mücadelesi. Beşiktaş ilk golü yine kalesinde gördü ve Larin ile Ghezzal'ın golleriyle karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Konya'da da Siyah-Beyazlılar ilk golü kalesinde gördü. Ancak bu kez dakikalar 90'dı ve 7 dakika oynanan uzatma Kartal'ın geri dönüşüne yetmedi. Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde 4. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.





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