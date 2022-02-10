Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig 'in 24'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Göztepe karşısında takımını sahaya sürdü. Karaveli, sakatlığı bulunan Rosier'in yerine Kerem Kalafat'a, Can Bozdoğan'ın yerine Josef'e, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup'a, Emirhan İlkhan'ın yerine Ghezzal'a, Batshuayi'nin yerine ise Larin'e 11'de görev verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü Kerem Kalafat, Vida, Montero ve Rıdvan'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup'u sahaya süren Önder Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Teixeira'yı tercih etti. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi'nin yerine Cyle Larin oldu.

SİSTEM BU MAÇTA DA DEĞİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Göztepe karşısında takımını 4'lü savunmayla sahaya sürdü. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçına 3'lü savunmayla başlayan Karaveli, ilk yarıda verilen gol pozisyonlarının ardından ikinci yarıya 4'lü savunmayla başlamıştı. Karaveli, Göztepe maçında ise takımına 4'lü savunma sisteminde oynattı. Beşiktaş'ta sağ bekte Kerem Kalafat, tandemde Vida ve Montero, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev aldı.





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