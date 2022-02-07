Beşiktaş'ta Önder Karaveli gençlere güvenmeye devam ediyor
Beşiktaş’ın dünkü 11’inde 5 yerli bulunurken, dikkat çeken nokta; bu isimlerin 4’ünün özkaynak düzeninden gelmesiydi. Altyapıdan çıkıp A takımın hocası olan Önder Karaveli, Necip, Ersin ve Rıdvan’ın yanı sıra 2004 doğumlu Emirhan’a güvenip, formayı verdi.
Yıllarca Beşiktaş ’ın altyapısında görev yapan ve Sergen Yalçın sonrası A takımın teknik direktörlük koltuğu emanet edilen Önder Karaveli, gençlere güvenmeye devam ediyor... Başarılı çalıştırıcı, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra 2004 doğumlu Emirhan İlkhan’ı 11’de görevlendirdi. Kaptan Necip Uysal da 3’lü savunmada forma giydi. Kartal’ın Antalyaspor 11’inde 5 yerli isim yer alırken, bunlardan 4’ü özkaynak düzeninin ürünüydü. Diğer yerli ise Schalke 04’ten transfer edilen 20 yaşındaki Can Bozdoğan’dı.
Kadroda toplam 11 yerli
Önder hoca, beklenen gol gelmeyince ikinci yarıda hemen hamleleri yaptı. 63. dakikada Emirhan’ın yerine Ghezzal’ı, Can’ın yerine Larin’i sokan Karaveli, 10 dakika sonra Josef ile Oğuzhan’ı soktu. Beşiktaş’ın dün 21 kişilik maç kadrosunda toplam 11 yerli oyuncu vardı.