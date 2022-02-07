Yıllarca Beşiktaş ’ın altyapısında görev yapan ve Sergen Yalçın sonrası A takımın teknik direktörlük koltuğu emanet edilen Önder Karaveli, gençlere güvenmeye devam ediyor... Başarılı çalıştırıcı, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra 2004 doğumlu Emirhan İlkhan’ı 11’de görevlendirdi. Kaptan Necip Uysal da 3’lü savunmada forma giydi. Kartal’ın Antalyaspor 11’inde 5 yerli isim yer alırken, bunlardan 4’ü özkaynak düzeninin ürünüydü. Diğer yerli ise Schalke 04’ten transfer edilen 20 yaşındaki Can Bozdoğan’dı.

Kadroda toplam 11 yerli

Önder hoca, beklenen gol gelmeyince ikinci yarıda hemen hamleleri yaptı. 63. dakikada Emirhan’ın yerine Ghezzal’ı, Can’ın yerine Larin’i sokan Karaveli, 10 dakika sonra Josef ile Oğuzhan’ı soktu. Beşiktaş’ın dün 21 kişilik maç kadrosunda toplam 11 yerli oyuncu vardı.





İlgili Haberler Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı



