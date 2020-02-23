Beşiktaş’ta önce sevinç, sonra hüzün

Süper Lig’de nefeslerin kesildiği haftada Beşiktaş’ın, sahasında Trabzonspor’u konuk ettiği mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İki takım maç öncesi seremoniye pankartla çıktı. Almanya’nın Hanau şehrinde yaşanan ırkçı saldırılar sebebiyle iki takım da sahada, ‘Yeter Artık’ EsReicht #Hanau’ yazılı pankartlarla yer aldı.

Vodafone Park Stadı’ndaki karşılaşmada Siyah-Beyazlı futbolseverler, 12. Adam rolünü her zaman olduğu gibi başarıyla yerine getirdi. Maçın biletlerinin satışa çıkmasından kısa bir süre sonra tükendiği mücadelede Beşiktaş, bu sezon ilk kez iç sahadaki bir karşılaşmada kapalı gişe oynadı.

Tam destek verdiler

Yaklaşık 42 bin taraftar, Trabzonspor’un ilk yarıda erken golü bulup, 1-0’lık üstünlüğü elde etmesine rağmen desteğinden taviz vermedi ve oyunculara tam destek verdi. Önce beraberlik sonra da Vida’nın takımını öne geçiren golü sonrasında tribünler adeta kendinden geçerken, coşkunun dozu daha da arttı.

90 dakika boyunca taraftarlar bir an olsun susmazken, uzatmanın ilk dakikasında Trabzon’un beraberlik golü, mutlu bitecek gecede hayal kırıklığı yarattı.