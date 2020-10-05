Beşiktaş'ta önce Gökhan Töre, sonra Hasic fırsat tepti!
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olurken Siyah-Beyazlılar'da Gökhan Töre ve Ajdin Hasic, maç içinde uygun birer pozisyondan yararlanamadılar.
Beşiktaş’ın yeni transferi Gökhan Töre, ilk 11’de başladığı Gençlerbirliği karşısında etkili olmakta zorlandı. İlk yarının son bölümünde müsait pozisyonda Gençlerbirliği ceza sahasında Kristoffer Nordfeldt’le karşı karşıya kalan Gökhan’ın yaptığı vuruş, kaleciye takıldı. Oyunun son dakikasında da müsait pozisyonda arka direkte topa dokunan Ajdin Hasic, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. 2 net gol fırsatı kaçıran Kartal, evinde kaybetti.