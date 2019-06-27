Beşiktaş'ta devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiralık olarak transfer edilen Shinji Kagawa, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte eski kulübüne dönen Japon futbolcu, İspanya’da aradığı teklifleri bulamazken, Dortmund’a ise dönmeye sıcak bakmıyor. Hal böyle olunca geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a gelen ve yarım devre için 1.1 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki on numara için Siyah-Beyazlılar’ın Dortmund’a bir kez daha kiralık teklifi sunacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın diğer hedefi ise yine Sarı-Siyahlı ekipte forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak olacak.

Şans bulması çok zor

Bu sezon sadece 14 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoperin, gelecek sezon da Manuel Akanji ve Abdou Diallo gibi genç isimlerin kadroda yer alması, Mats Hummels’in de geri dönmesi nedeniyle şans bulması zor gözüküyor.

Bu doğrultuda Ömer’in de Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alırken, Beşiktaş Yönetimi’nin de iki oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temasları sağlayacağı öğrenildi.