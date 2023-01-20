Süper Lig'de zirvenin 10 puan gerisinde kalan ve Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş 'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ile Şenol Güneş'i toplantıya çağırdı. Bu toplantıdan radikal kararların çıkabileceği öğrenildi. İşte haberin ayrıntıları...

SAISS EN İYİ 11'DE

IFFHS (Uluslararası Tarih ve İstatistik Federasyonu) Afrika'da en iyi 11'i belirledi. Fas Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Siyah- Beyazlı ekibin yıldız savunmacısı en iyi 11'de yer aldı. 32 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yapmayı başardı.

WEGHORST SİFTAH YAPTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, ilk sınavına çıktı. Hollandalı santrfor, önceki gün Crystal Palace ile oynanan mücadelede 11'de sahaya çıkarken, 69 dakika sahada kaldı. İlk sınavında vasatı aşan Hollandalı 30 yaşındaki oyuncunun, gelecek haftalarda da sahadaki yerini alması bekleniyor.

TRANSFERDE GENÇLİK AŞISI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyuncuları da takip ediyor. Kara Kartal, son olarak rotasını İsrail’e çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Maccabi Tel Aviv forması giyen Oscar Gloukh'u kadrosuna katmak istiyor. İki taraf arasında bonservis konusunda görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun, 2025 yılında kontratı sona erecek.

BASKETBOLDA TAKVİYE YAPILDI

Beşiktaş Emlakjet Takımı, basketbola takviye yaptı. Siyah- Beyazlılar, son olarak Asvel forması giyen Birleşik Amerikalı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright’ı kadrosuna kattı. 2022-2023 sezonuna Fransa’nın Asvel takımında başlayan Parker Jackson- Cartwright, burada çıktığı 14 lig maçında; 9.2 sayı, 2 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Euroleague’de ise 15 maça çıkan basketbolcu; 5.4 sayı, 2.1 ribaund ve2.2 asist ortalamalarını yakaladı.

TOPLANTI YAPTI

Kara Kartal'da Ankaragücü yenilgisi sonrasında Ziraat Türkiye Kupası defterinin son 16'da kapanması moralleri bozdu. Süper Lig'de de lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'da yönetim mevcut durumdan memnun değil. Özel işleri nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Ankaragücü yenilgisinin ardından küplere bindiği ve ayağının tozuyla İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

KADRO DIŞILAR GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın patronunun, hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de teknik direktör Şenol Güneş'i toplantıya çağırdığı, takım ile ilgili ayrıntılı bir rapor ve gidecek kalacak isimlerin net bir şekilde masasında olmasını istediği belirtildi. Bu toplantıyla birlikte takım içerisinde kadro dışıların da gündeme gelebileceği ve radikal kararların alınabileceği de kaydedildi.