Beşiktaş’ta son 5 maçta toplanan 13 puan, Siyah-Beyazlı takımı zirve yarışında iddialı konuma getirirken teknik ekip ciddiyeti elden bırakmıyor. Takımın yükselen performansına karşın beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup’la ilgili özel çalışma yapan teknik ekip, milli arada bu futbolcunun form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. Her fırsatta tecrübeli orta saha oyuncusunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirterek, “Bugün Oğuzhan’ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro’luk değeri kullanmak istiyoruz” diyen Avcı, Oğuzhan’ın formunun yükselmesi için bireysel programlar hazırlatıyor.

Bu sezon katkı yapamadı

Siyah-Beyazlılar’da bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Oğuzhan, takıma gol ya da asist katkısı yapamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın alternatif kadrosunda düşündüğü 27 yaşındaki futbolcu, etkisiz görüntüsü sebebiyle Beşiktaş taraftarından da tepki almıştı.