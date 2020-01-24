Sezon başından beri buldukları şansları değerlendiremeyen Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın’a yönetimden son bir uyarı gelecek.

Devre arası transfer döneminde kiralık gitmeyi tercih etmedikleri için şimdilik takımda kalan bu iki isme, yönetim tarafından gelen teklifleri değerlendirmeleri söylenecek. Hava değişiminin Oğuzhan ve Güven’e iyi geleceğini düşünen Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuların menajerleriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

İki oyuncuyu kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, EURO 2020 finallerine gitmeyi hedefleyen Oğuzhan ve Güven’e farklı bir takımda düzenli oynama şansını kaçırmamaları yönünde tavsiyede bulunacak. (Skorer)