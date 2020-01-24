Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'a son uyarı!

Beşiktaş'ta sezon başından beri buldukları şansları değerlendiremeyen Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın’a yönetimden son bir uyarı gelecek.

24 Ocak 2020, Cuma 09:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'a son uyarı!

Sezon başından beri buldukları şansları değerlendiremeyen Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın’a yönetimden son bir uyarı gelecek.

Devre arası transfer döneminde kiralık gitmeyi tercih etmedikleri için şimdilik takımda kalan bu iki isme, yönetim tarafından gelen teklifleri değerlendirmeleri söylenecek. Hava değişiminin Oğuzhan ve Güven’e iyi geleceğini düşünen Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuların menajerleriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

İki oyuncuyu kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, EURO 2020 finallerine gitmeyi hedefleyen Oğuzhan ve Güven’e farklı bir takımda düzenli oynama şansını kaçırmamaları yönünde tavsiyede bulunacak. (Skorer)

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