Beşiktaş’ta gelen derbi galibiyetinin ardından oluşan olumlu havanın bozulmaması için çabalayan yönetimde, Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, Ümraniye’de yoğun mesai yapıyor. İki yönetici, teknik ekipten futbolculara kadar her sorunla bizzat ilgileniyor.

20 Ekim’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesiyle birlikte kolları sıvayan yönetim, mazbatayı alır almaz Ümraniye’yi ziyaret ederek futbolcularla görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, futbolcularla ve teknik ekiple tek tek ilgilenerek sorunları çözmek için uğraştı. Derbi öncesinde oyuncuların futboldan başka bir şey düşünmemesi için elinden geleni yapan Torunoğulları ve Kocadağ, alınan galibiyetin de gizli mimarlarından oldu.

Kulüp personeli mağdur oldu

Göreve gelmelerinin ardından bulunan mali kaynakla ilk olarak futbolcular ve teknik ekibin alacaklarını ödeyen Beşiktaş Yönetimi’nin, kulüp personelinin maaşlarını da bu hafta içerisinde ödeyeceği öğrenildi. 4 aydan fazla süredir maaşlarını alamayan ve Fikret Orman yönetiminin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmemesi sebebiyle mağdur durumda olan çalışanlarının, tüm alacaklarının cuma günü yatırılacağı bildirildi.