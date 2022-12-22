Beşiktaş 'ta, yaklaşan transfer dönemi öncesi kadro planlaması yapılıyor. 14 yabancı futbolcusu bulunan Siyah Beyazlılar'da, bazı oyuncularla yollar ayrılabilir.

İLK SIRADA MASUAKU

Listenin ilk sırasındaki isim Arthur Masuaku. 25 maç forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek 29 yaşındaki sol bek, 12 karşılaşmada süre aldı. Kadroda düşünülmeyen Masuaku'nun takımdan ayrılma ihtimali yüksek.





STOPER GÜNDEMDE

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiralamayı planlıyor. İspanyol savunmacı için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek.

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N'KOUDOU DA GİDEBİLİR

Sözleşmesi bitecek Kevin N'Koudou ile yeni kontrat için görüşmelere henüz başlamadı. Kamerunlu oyuncuya devre arası teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir. Teknik Direktör Şenol Güneş, transfer dönemine kadar oynanacak maçların ardından kararını verecek.