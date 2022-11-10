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Beşiktaş'ta Ocak operasyonu: İşte Şenol Güneş'in ilk transferi!

Siyah-Beyazlılar’da transfer hareketliliği erken başladı. Teknik ekibin savunma hattının kalitesinin artırılmasının talep etmesi sonrasında yönetim düğmeye basıyor. Devre arası için Güneş'in ilk hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar...

10 Kasım 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Ocak operasyonu: İşte Şenol Güneş'in ilk transferi!

Transferin hızlı takımı Beşiktaş , sezon başında birçok önemli yıldızı kadrosuna kazandırmıştı. Ancak Valerien Ismael’le yapılan planlama, başarı için yeterli olmadı.

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ANALİZ SONRASI KARARINI VERDİ

Fransız teknik adamla yolların ayrılması sonrasında Siyah-Beyazlı kulübün başına geçen Şenol Güneş, ligde oynadıkları Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmasında ekibiyle yaptığı analizin ardından kararını verdi.

SAVUNMAYA TAKVİYE KARARI

Tecrübeli teknik adamın, iki maçın analizinde fatura savunma bölgesine çıktı. Şenol Güneş'in savunmadaki kaliteyi yükseltmek için devre arasında stoper hattına takviye istediği belirtildi.

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İLK HEDEF ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Kara Kartal’ın, Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için devre arasında İtalyan kulübünün kapısını çalmayı planladığı kaydedildi.

GÜNEŞ FAKTÖRÜ DEVREYE GİRECEK

Bu sezon Sassuolo formasıyla 8 Serie A maçına çıkan Kaan, kadroda alternatif oyuncu konumunda olmaya devam ediyor. Takımının son 2 karşılaşmasında süre alamayan A Milli stoperin, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, daha önce de gündeme gelen başarılı oyuncuyu, bu kez A Milli Takım’da beraber çalışmış olmaları sebebiyle Şenol Güneş faktörüyle Kartal yapmak istediği öğrenildi.

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6 FUTBOLCUYLA BİRDEN AYRILIK KARARI

Kara Kartal’da devre arasında ayrılıklar da yaşanacak. Sezon başında lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd’a ek olarak Welinton’la da yolların ayrılması bekleniyor. Bu 3 futbolcuya ek olarak teknik direktör Şenol Güneş’in, Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek arada; Artur Masuaku, Javi Montero ve Kevin N’Koudou’yu da deneyeceği ve bu oyuncuların istediği formun altında kalması halinde bu 3 ismin de yollanması konusunda yönetime.

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TAYFUR BİNGÖL'ÜN BONSERVİSİ ALINACAK

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş’a kazandırılan Tayfur Bingöl, Kara Kartal’da etkili bir performans ortaya koymuştu. Deneyimli sağ bek oyuncusunun formundan memnun olan teknik ekibe ek olarak taraftarın da kısa sürede tecrübeli isimden memnun olması sonrasında yönetim harekete geçecek. Beşiktaşlı idarecilerin, bonservisi Alanyaspor’da olan çok yönlü oyuncunun bonservisini alacağı bildirildi.

RIDVAN YILMAZ'IN DÖNÜŞ PLANI YOK

Siyah-Beyazlılar’da Artur Masuaku’yla devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin belirmesi sonrasında sezon başında transfer olduğu Rangers’taki macerası istediği gibi gitmeyen Rıdvan Yılmaz’ın ismi gündeme gelmişti. Şu anda ufak bir sakatlığı bulunan genç sol bekin, kariyerine İskoç ekibinde devam etmeyi istediği kaydedildi. Adaptasyon sürecinde bulunan başarılı oyuncu, Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyor. 

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