Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi yaklaşırken yapılacak takviyeler için listeye giren isimler de belli olmaya başladı. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Pepe’nin sözleşmesinin feshedilmesinden sonra gözler yapılacak stoper takviyesine çevrildi.

Elde edinilen bilgilere göre siyah-beyazlıların bu bölge için listesine aldığı ilk isim Dusko Tosic oldu. Başkan Fikret Orman’ın, teknik direktör Şenol Güneş’le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Daha önce yaptığı açıklamada golcüden daha çok defans ve orta saha oyuncusuna ihtiyacı oluğunu belirten tecrübeli teknik adamın, Başkan Orman’a “Tosic’i geri alabilir miyiz?” diye sorduğu öğrenildi. Bunun üzerine Orman ve kurmayları çalışmalara başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi