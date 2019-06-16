Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bütün takımı görmek istediği öğrenilirken kadro dışı kalan Orkan Çınar başta olmak üzere Süper Lig’de daha süre alan Oğuzhan Özyakup, Larin, Roco, Muhayer'in yanı sıra altyapıdan gelen oyuncular ve kiralık olan Umut Nayir ve Sedat test edilecekler.

Siyah beyazlılarda takımın tüm bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilirken, alınan yeni tedbirler ile mevcut sözleşmeler içinde masaya oturulacak.

Siyah beyazlıların transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı Obi Mikel'in Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 87 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi. (Bein Sports)