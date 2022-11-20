Beşiktaş ’ta takım kaptanlarından Josef de Souza sezonun kalan maçlarında ortaya koyacağı performansla kendi geleceğini belirleyecek. Son dönemde performansı ciddi biçimde düşüşe geçen Brezilyalı futbolcunun takımdaki durumu sezon sonu netlik kazanacak.

Sezon başı kampında sağ dizinden sakatlanan ve daha sonra menisküs ameliyatı geçiren Josef, Ankaragücü ile 4 Eylül’de deplasmanda oynanan 5. hafta maçında sahalara dönüş yapmıştı. Bu maçtan sonra aldığı ceza nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasını kaçıran deneyimli futbolcu, İstanbulspor müsabakasında formasını geri aldı.









Ancak Josef, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisi başta olmak üzere son maçlarda eski günlerini aratan bir performans sergiledi. Bu durum siyah-beyazlıların, Brezilyalı oyuncuyla ilgili planlarını etkiledi.Buna göre yönetim ve teknik heyet, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Josef konusunda aceleci davranmayacak. Performansını yükseltmesi halinde şubat ayında 34 yaşına girecek Josef’in sözleşmesi büyük olasılıkla 1 yıl daha uzatılacak.

Aksi halde ise sezon sonu deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması gündeme gelecek.Bu arada Galatasaray derbisinden sonra ameliyat geçirdiği sağ dizinde sıvı birikmesi belirlenen Josef’in bir süre takımdan ayrı çalışacağı ifade edildi. Başarılı futbolcu performansını olumsuz etkileyen dizindeki problemin ortadan kalması halinde takıma katılabilecek.

Alternatifi Berkay

Kartal’da, Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu Berkay Vardar’ın performansı yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planladığı belirlendi.









Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çeken Berkay’ın, Josef de Souza’nın alternatifi olarak düşünüldüğü ifade edildi. Josef’in form ve sakatlık durumlarıyla ilgili kafasında soru işaretleri bulunan teknik patron Şenol Güneş’in, Dünya Kupası arasında Berkay’la özel olarak ilgileneceği vurgulandı.

Valerien Ismael, 1,88 boyundaki Berkay Vardar’a Süper Lig’in ilk 6 haftasında 3 maçta ilk 11’de şans tanırken, bir karşılaşmada sonradan oyuna dahil etmişti.





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Nwakaeme’ye kapı açık

Beşiktaş’ta teknik heyet, şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor ’dan ayrılarak sürpriz biçimde Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha’ya transfer olan Anthony Nwakaeme’ye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların, 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için ara transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan’da aradığını bulamadığı iddia edilen Nwakaeme’nin de Türkiye’ye dönmeyi planladığı savunuldu. Al-Fayha ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan başarılı sol kanat oyuncusunun koşulların oluşması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyebileceği iddia edildi.

Bu arada Dünya Kupası’nda Kamerun Milli Takımı forması giyecek Kevin Nkoudou’nun devre arasında takımdan ayrılması durumunda Nwakaeme transferinin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli artacağı da aktarıldı. (Skorer)







