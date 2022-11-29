Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Ghezzal'ın yokluğunda takımın gol ve asist sorununu çözecek bir transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündemde olan bir yıldızdan beklenmedik bir paylaşım geldi. İşte detaylar...









AHMET NUR ÇEBİ'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi, gündemdeki Kayserisporlu Onur Bulut hakkında konuşurken, gelecek sezon 7-4 olarak uygulanacak olan yabancı sınırına da değindi. Şenol Güneş'in basın toplantısında 'Kadromda görmek isterim' dediği Kayserisporlu Onur Bulut için Siyah-Beyazlılar'ın patronu, "Şimdilik olmazsa olmazımız değil" ifadelerini kullandı. Kademeli olarak düşmesi planlanan ve gelecek sezon 7-4'e geçmesi gerek yabancı sınırı kuralını da desteklediklerini kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik; olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayıyı artmamalı. Biz gelecek sezon için 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi federasyona resmi olarak ileteceğiz" yorumunu yaptı.

FRANSA BASININDAN AOUCHIE İDDİASI

Siyah-Beyazlı ekip, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransa basınında dün çıkan haberlere göre Kara Kartal, Lig 1’den bir ismi radarına aldı! Lorient’te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche’nin Beşiktaş’ın takibinde olduğu belirtildi. Oyuncu, Fransa U20 Milli Takımı’nda forma giyiyor. Fransız futbolcu, sezon başında Saint Etienne’den Lorient’e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında bulunuyor.









MONTERO İÇİN İKİ SEÇENEK

Kartal’da devre arası transfer döneminde yapılacak hamleler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk veda edecek isimlerden birinin de Francisco Montero olduğu ortaya çıktı. Bu sezon Süper Lig ’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Şenol Güneş’in planları arasında yer almadığı öğrenildi. Son olarak İspanyol stoperi Samet Akaydın için Adana Demirspor’a önerecek olan Kartal, olumsuz yanıt alırsa oyuncuyu başka bir kulübe kiralayacak.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Sezon başında Trabzonspor 'dan ayrılıp Al-Fahya'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a gelebilmek için maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN B PLANI

Ayrılığı kafasına koyan Nwakaeme'nin maaşında indirim yapabileceğini Beşiktaş'a iletti. Siyah-beyazlı yönetim, Nijeryalı futbolcu konusunda net bir karar vermedi. Beşiktaş, daha genç bir kanat takviyesi için devre arasına kadar araştırma yapma kararı aldı. Son duruma göre hareket edecek olan Beşiktaşlı kurmaylar, Nwakaeme'yi B planda tutuyor.

NWAKAEME'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'dan ayrılması gündemde olan Nijeryalı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Deneyimli kanat oyuncusu İstanbul'da olduğunu belirten bir fotoğraf paylaştı. Nwakaeme'nin adı Beşiktaş ile anılıyor.

Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi.

Trabzonspor'da forma giydiği 4 sezonda 145 maça çıkan Nwakaeme, 47 gol atarken 40 da asist yapmıştı. Sözleşmesi geçtiğimiz sezon sona eren yıldız futbolcu Trabzonspor'la anlaşamayınca Al-Fayha'ya imza atmıştı.







