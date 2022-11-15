Süper Lig ’de önceki gün oynanması gereken Beşiktaş -Antalyaspor karşılaşması, Taksim’deki bombalı terör saldırısından dolayı güvenlik sebebiyle iptal edilmişti.

Bu gelişme sonrasında stada gelir gelmez tesislere geri dönen ekipten, Dünya Kupası’na Milli Takımları’yla katılacak futbolcular, tesisten birer birer ayrıldı. Kanada formasıyla mücadele edecek olan Atiba Hutchinson, Fas forması giyecek olan Romain Saiss, Hollanda’nın gol yükünü sırtlanacak olan Wout Weghorst ve Kamerunlu Georges-Kevin N’Koudou’yu takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.

Versay doğumlu ama...

Fransa Versay doğumlu olmasına rağmen Dünya Kupası’nda oynama şansı bulunması sebebiyle ailesinin memleketi Kamerun’u seçen N’Koudou, tesis çıkışında Weghorst’a, ‘Finalde görüşürüz’ dedi. N’Koudou’nun bu sözleri, diğer futbolcular arasında gülüşme yaratırken oyuncular, tecrübeli kanat oyuncusuna alkışlarla destek verip başarılar diledi.





Atiba tarihe geçiyor

Kanada Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. F Grubu‘nda Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek Kanada’nın kadrosunda Beşiktaş’tan Atiba Hutchinson da yer aldı. Teknik direktör John Herdman’ın açıkladığı 26 kişilik kadroda 29 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın yanı sıra eski Beşiktaşlı Cyle Larin ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe de yer aldı. Kanada, en son Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda mücadele etmişti.

İkinci sırada Pepe var!

Katar’a gidecek kadrodaki isimlerden sadece 1983 doğumlu Atiba Hutchinson, o turnuva sırasında dünyaya gelmişti. 97 kezle Kanada Milli Takımının en çok formasını giyen Atiba Hutchinson, 2022 Dünya Kupası’nın da en yaşlı futbolcusu olacak. Atiba’dan sonra en yaşlı futbolcu unvanını ise Pepe elinde bulunduruyor. Yolu Beşiktaş’tan geçen isimlerden Pepe 39 yaşında. Ancak ay farkıyla Atiba’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Orhan Yıldırım