Beşiktaş'ta N'Koudou'dan sonra bir yıldız daha: Stefano Okaka
Beşiktaş, 24 yaşındaki Fransız sol açığı 4 yıllığına renklerine bağladı. Senede 1.6 milyon Euro alacak olan Kevin N'Koudou bugün resmi imzayı atacak. Tottenham'a ise 4.5 milyon Euro ödenecek. Öte yandan golcü transferi için girişimlere başlayan siyah beyazlılar rotasını Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'ya çevirdi.
Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyahbeyazlılar, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou'yu renklerine kattı. 4 yıllık anlaşma yapılan Fransız yıldız, senelik 1.6 milyon Euro garanti ücret alacak. İngiliz kulübüne ise 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, bu parayı 3 taksite bölecek. Tottenham, N'Koudou'nun bir sonraki satışından ise yüzde 50 pay alacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "N'Koudou yarın (bugün) sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak" dedi.
GECE YARISI İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, imza atmak için dün gece İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
RAKAMLARLA NKOUDOU
119 MAÇ
14 GOL
10 ASİST
FORVETTE SON ADAY NİJERYALI OKAKA
Oyuncunun Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirdiğini bildiren Naibi, "Hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam" yorumunu yaptı.
Bu arada İngiltere'de forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'nin ardından, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'yı da gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya'da Udinese'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki golcü, 19 maça çıktı ve 6 gol, 1 asiste imza attı.
(Sabah)