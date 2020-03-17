Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen Türkiye’de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması, Siyah- Beyazlılar’da huzursuzluğa neden oldu. Galatasaray’la önceki akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa’nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye’de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi. Özellikle ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N’Koudou’nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri’ne gitmek istemediği öğrenildi.

Elneny: Sakin olun beyler

Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi. Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny’nin, “Koronavirüsü konusunda en güvenli ülke Türkiye... Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız” diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.

Süleyman Hatısaru