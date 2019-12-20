Beşiktaş'ta Nkoudou ve Ruiz takıma katıldı

Beşiktaş’ta, Fenerbahçe karşılaşması öncesi Kevin Nkoudou ve Victor Ruiz’in dünkü idmanda takımla birlikte yer almaları, teknik heyeti oldukça mutlu etti.

20 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Beşiktaş'ta Nkoudou ve Ruiz takıma katıldı

Nkoudou ile Ruiz’in bir hayli hırslı oldukları ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın onaylaması durumunda derbide sahada olmak istediği belirtildi. Kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale ve şut idmanıyla son bulduğu ifade edildi. Sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas Santos ise idmanda yer almadı. Kara Kartal, deplasmandaki Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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