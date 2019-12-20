Nkoudou ile Ruiz’in bir hayli hırslı oldukları ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın onaylaması durumunda derbide sahada olmak istediği belirtildi. Kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale ve şut idmanıyla son bulduğu ifade edildi. Sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas Santos ise idmanda yer almadı. Kara Kartal, deplasmandaki Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.