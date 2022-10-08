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Beşiktaş'ta N'Koudou sıkıntısı! Tam 56 maç

Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou sakatlıklar sebebiyle büyük sorunlar yaşadı. N'Koudou siyah-beyazlılarda bugüne kadar 56 maç kaçırdı.

08 Ekim 2022, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta N'Koudou sıkıntısı! Tam 56 maç

Beşiktaş 'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Kevin N'Koudou rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etti. Siyah-beyazlı futbolcunun Beşiktaş'ta kaçırdığı maç sayısı dikkati çekiyor.

N'KOUDOU 56 MAÇ KAÇIRDI

Milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alamayan N'Koudou, Fenerbahçe derbisini kaçırmıştı. Beşiktaş'ta 4. sezonuna giren futbolcu, bugüne kadar 56 maçta görev yapamadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Koudou geçen sezon 32 maçta görev alamazken, bu sezon da ilk şanssızlığını derbiyle yaşamıştı. N'Koudou bu sezon toplam 7 maçta 477 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.  (Sabah)

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