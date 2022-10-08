Beşiktaş 'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Kevin N'Koudou rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etti. Siyah-beyazlı futbolcunun Beşiktaş'ta kaçırdığı maç sayısı dikkati çekiyor.

N'KOUDOU 56 MAÇ KAÇIRDI

Milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alamayan N'Koudou, Fenerbahçe derbisini kaçırmıştı. Beşiktaş'ta 4. sezonuna giren futbolcu, bugüne kadar 56 maçta görev yapamadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Koudou geçen sezon 32 maçta görev alamazken, bu sezon da ilk şanssızlığını derbiyle yaşamıştı. N'Koudou bu sezon toplam 7 maçta 477 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. (Sabah)