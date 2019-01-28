Bir yandan giden ve gitmesi muhtemel oyuncuların durumlarıyla meşgul olan Beşiktaş, diğer taraftan devre arasında takıma katkı sağlayacak isimler üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Birçok ismi listesine alan Kara Kartal’ın, son olarak gündeme gelen Tottenham’ın kanat oyuncusu Kevin N’Koudou konusunda tüm imkanlarını zorladığı ifade edildi.

İngiltere Premier Ligi ekibinde teknik direktör Mauricio Pochettino’nun fazla süre vermediği Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinin yapıldığı öğrenilmişti.

Artık sona yaklaşıldı

23 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öğrenilirken, Tottenham’la yapılan pazarlıklarda da sona yaklaşıldığı vurgulandı.

Birkaç gün içinde bu transferin netleşmesi bekleniyor.