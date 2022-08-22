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Beşiktaş'ta N’Koudou coştu bir kere

Alanya ağlarını sarsan N'Koudou, Karagümrük maçında da şov yaptı. Fransız kanat oyuncusu, rakip savunmacıları adeta darma duman ederken, müthiş oyununu bir de golle süsledi.

22 Ağustos 2022, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta N’Koudou coştu bir kere

Geçen sezon sakatlıklar yüzünden bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Kevin N'Koudou, bu sezona ise müthiş bir giriş yaptı. İlk haftayı boş geçtikten sonra Alanyaspor mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Fransız kanat oyuncusu, Karagümrük mücadelesinde adeta resital sundu.

3 maçta 2 gol...

Maç boyunca Kırmızı-Siyahlı ekibin oyuncularına zorlu anlar yaşatan deneyimli futbolcu, sol kanatta adeta durdurulamadı. Takımı için müthiş bir efor sarfeden 27 yaşındaki yıldız, müthiş oyununu bir de golle süsledi. N'Koudou, 34. dakikada rakip fileleri havalandırırken, galibiyetin de önemli mimarlarından biri oldu. Geçen sezon genelinde toplamda 17 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran N'Koudou, şimdiden 3 maçta 2 gole ulaştı.

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