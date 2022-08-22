Geçen sezon sakatlıklar yüzünden bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Kevin N'Koudou, bu sezona ise müthiş bir giriş yaptı. İlk haftayı boş geçtikten sonra Alanyaspor mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Fransız kanat oyuncusu, Karagümrük mücadelesinde adeta resital sundu.

3 maçta 2 gol...

Maç boyunca Kırmızı-Siyahlı ekibin oyuncularına zorlu anlar yaşatan deneyimli futbolcu, sol kanatta adeta durdurulamadı. Takımı için müthiş bir efor sarfeden 27 yaşındaki yıldız, müthiş oyununu bir de golle süsledi. N'Koudou, 34. dakikada rakip fileleri havalandırırken, galibiyetin de önemli mimarlarından biri oldu. Geçen sezon genelinde toplamda 17 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran N'Koudou, şimdiden 3 maçta 2 gole ulaştı.