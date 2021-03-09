Süper Lig’de geçen haftayı 2-1’lik Gaziantep galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’a teknik ekip 1 gün izin vermişti. Galatasaray’ın kayıp yaşaması sonrası 1 maç eksikle ligin zirvesine yerleşen Kara Kartal’da, cuma günü Başakşehir’le oynanacak mücadelenin hazırlıkları, dün yapılan idmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı.

Sergen hoca da mutlu görüntü sergiledi

Gaziantep maçında oynayan futbolcular; koşu, açma-germe ve 5’e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma ve istasyon koşularıyla güne başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, idman sırasındaki pozitif görüntüleriyle dikkat çekti.