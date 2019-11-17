Beşiktaş’ta neşeli idman

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışma, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5’e 2 top kapma ile devam etti.

Bire bir, ikiye iki ve üçe üç baskı çalışması yapılan antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. İdman maçını kazanan takım, çalışma sonunda neşeli bir şekilde poz verdi.



