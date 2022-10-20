Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta zorlu rakibi Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sırasında teknik direktör Valerien Ismael taraftarın tepkisini çekti. Beşiktaşlı futbolseverler Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

Sakatlıktan yeni kurtulup ilk defa ilk 11'de başlayan Ghezzal, maçın ilk yarısı tamamlanmadan yeniden sakatlanarak oyundan çıkmış, yapılan kontroller sonrasında ise 10 güne yakın sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Bu sakatlık kafalarda soru işareti yarattı.

Trabzonspor maçından sonra Ghezzal ile Weghorst’un problemleri, Beşiktaş’taki kas sakatlıklarını gündeme getirdi. Siyah-beyazlılarda daha 10. hafta olmasına rağmen 6 futbolcunun darbe dışında sakatlanması, “Ne oluyor?” sorusunu akla getirdi.

Ligin başlaması sonrasında Kamerun Milli Takımı’na davet edilen N’Koudou, buradan kas sakatlığıyla dönmüş, bu nedenle Fenerbahçe derbisinde görev yapamamıştı.





KAYIPLAR BİTMEDİ

Siyah-beyazlıların Giresun maçında da kaybı iki futbolcu oldu. Defansın bel kemiği Saiss, 13. dakikada sakatlanıp oyun dışında kaldı. Bu futbolcunun yerine giren Emrecan da yine adale gerilmesi tespit edildi. İki oyuncu da bu nedenle Trabzonspor karşılaşmasını kaçırdı.

Karadeniz ekibiyle oynanan son maçta da iki kayıp verildi. Ghezzal, ilk devre tamamlanmadan sahadan çıktı. Weghorst ise karşılaşmayı bitirmesine rağmen daha sonra çekilen MR’ında problem ortaya çıktı.

Arka arkaya yaşanan kas sakatlıkları, antrenman sisteminden mi kaynaklandığı yoksa oyunculara fazla yükleme mi yapıldığı sorularını akıllara getirdi.





MASUAKU ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı hatayla ikinci golü yemelerine neden olan Masuaku, Beşiktaşlı futbolculardan özür diledi. Karşılaşmanın devre arasında büyük bir üzüntü içerisinde soyunma odasına giden siyah-beyazlı futbolcu, takım arkadaşlarından özür dileyerek, bunun telafi edilmesi için ricada bulundu.



