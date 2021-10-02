Süper Lig 'in 8. haftasında konuk ettiği Sivasspor 'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta Necip Uysal, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

''Takıma döndüğüm için çok mutluyum. İki haftadır puan kaybediyorduk. Kazanmamız gereken bir maçtan galip ayrıldık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes iyi mücadele etti. Milli aradan sonra tam olarak hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımız her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Genç arkadaşlarımız umarım uzun yıllar formamızı giyer.''