Beşiktaş'ta daha önce kaptanlık yapan ve dün gece sahadaki kadronun en eski isimlerinden biri olan Necip Uysal, sahaya kaptan olarak çıkmadı.

Kaptanlık bandını Jeremain Lens taktı. Lens, oyundan alınırken, bandı Necip'e vermek için hamle yaptı. Ancak 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Lens'in teklifini geri çevirip Umut Nayir'i işaret etti.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takım kaptanları açıklanmış ve bu isimler arasında Necip Uysal yer almamıştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Fikret Orman yönetimi tarafından alınan karara göre Burak Yılmaz birinci kaptanlığa getirilmişti.

Yılmaz'ın ardından ikinci kaptanlık görevi Atiba'ya, üçüncü kaptanlık ise Gökhan Gönül'e verilmişti.

Kaynak: Sabah