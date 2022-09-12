Beşiktaş , Süper Lig ’in 6. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı.

Mücadelenin 72. dakikasında Başakşehir, Bertrand Traore'nin golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı topta Keny, sağ çaprazdaki Bertrand Traore'ye bıraktı. Onun sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu.

Bu golün ardından Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Dakikalar 75'i gösterdiğinden Siyah Beyazlı ekipte Necip Uysal ve Gedson Fernandes oyundan çıkan isimler oldu. Yerlerine ise yeni transfer Tayyip Talha Sanuç ile Cenk Tosun girdi.

Bu değişiklik sırasında kaptan Necip Uysal kenara gelirken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tecrübeli futbolcu kenara geldikten sonra bir hayli sinirlendi. Necip Uysal kulübeye gelirken su şişesini tekmeledi ve yedek kulübesinin içinde de su şişesini fırlattı.







