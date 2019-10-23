Beşiktaş'ın yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacağı maçta sezonu kapatan Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden N'Koudou, Gökhan, Oğuzhan, Ruiz, Burak Yılmaz, Diaby ve Douglas forma giyemeyecek. Bu sekiz isimden sadece Gökhan ve Oğuzhan'ın Galatasaray derbisinde oynama ihtimali bulunuyor. Avcı iki oyuncunun derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verirken Braga karşılaşmasında Necip'i sağ beke çekip, Roco'yu stoperde Vida'nın yanında sahaya süreceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, kanatlarda Lens ve Boyd'a şans tanıması beklenirken forvette ise Güven'i oynatmayı planladığı ancak Umut Nayir'in üzerinde de durduğu belirtildi.

(Milliyet)