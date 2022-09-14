Siyah-Beyazlılar’ın transferin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Kara Kartal’a hazır olarak katılmıştı. Ada kulübünün yeni sezon çalışmalarının tamamında yer alan hatta Premier Lig’de de 1 maça çıkan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kısa bir uyum süreci sonrasında önceki gün Beşiktaş formasıyla da ilk maçına çıktı. Vodafone Park’ta oynanan Başakşehir karşılaşmasına kulübede başlayan Redmond, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 57. dakikada Jackson Muleka’nın yerine oyuna dahil edildi. Yıldız oyuncu, uzatmalarla birlikte görev yaptığı yaklaşık 30 dakikalık bölümde Beşiktaş’ın hücum hattına hareket katmayı başardı. Atak organizasyonlarını başarılı bir şekilde yönetip rakip kale önünde birçok pozisyon yaratan Redmond, skor üretemese de takımının hücum bölgesine büyük enerji kattı.

Taraftarın beğenisini kazandı

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park’ta bulunan taraftarların tribüne çağırması sonrasında Siyah-Beyazlı binlerce futbolsevere üçlü çektiren İngiliz kanat oyuncusu için karar verildi. Teknik direktör Valerien Ismael’in, iyi bir sezon başlangıcı yapmasına rağmen düşüş yaşayan Kevin N’Koudou’nun yerine cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor’la oynanacak karşılaşmada Redmond’u sahaya süreceği kaydedildi.

'Çok çalışacağız'

İngiliz oyuncu, sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı camiaya şu mesajı gönderdi: "Beşiktaş taraftarının önünde ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Size daha güzel akşamlar yaşatmak için kesinlikle çok çalışacağız."