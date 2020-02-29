Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor, dün akşam ligde 8. kez karşı karşıya geldi. Siyah- Beyazlılar, dün akşamki 2-1’lik sonuçla güçlü rakibi karşısında 7. galibiyetini aldı.

İki taraf arasındaki diğer mücadele ise berabere bitmişti. Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, Kartal, iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017- 2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi Siyah- Beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.