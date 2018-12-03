Cüneyt Çakır’ın son düdüğüyle birlikte Vodafone Park, bayram yerine döndü. Derbide çok kritik bir galibiyet alan Beşiktaşlı futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Bu coşkuya tribündeki 40 bin taraftar da eşlik etti. Oyuncuların bazıları birbirlerine sarılırken, bazıları ise bu büyük sevince çocuklarını da dahil etti. Dolmabahçe’de adeta şampiyonluk sevinci yaşandı. Bir Vodafone Park klasiği haline gelen ‘üçlü’yü bu kez teknik patron Şenol Güneş çektirdi. Ardından tüm takım tribünleri gezerek bir anlamda müthiş destek için teşekkür etti.