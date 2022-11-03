Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Futbol A Takımıyla birlik beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da katıldıkları yemekte; Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar.

Başkan Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda geçen yemekte, takıma Galatasaray derbisinde başarılar diledi ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte Kongre Üyesi olan futbolcular Necip Uysal’la Cenk Tosun’a üyelik kartlarını verdi.

Fizyoterapist Cumhur Erol ile Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem’in doğum günlerinin de kutlandığı birlik beraberlik yemeği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.