Beşiktaş 'ın Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı genç savunma oyuncusu Francisco Montero ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların kadroda düşünmediği 23 yaşındaki stoperin farklı bir takıma kiralanmasına karar verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda önce kiralık olarak kadrosuna kattığı geçen sezonda da 750 bin Euro'ya transfer ettiği Francisco Montero siyah beyazlıların savunmasında alternatif isim olarak forma giydi.

Önce Vida ve Welinton, bu sezon da Saiss, Welinton ve Tayyip Talha'nın gerisinde kalan İspanyol savunmacı, forma şansı bulabileceği bir kulübe gönderilecek.





BEBEĞİNİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Geçtiğimiz aylarda bir bebeği olan 23 yaşındaki futbolcu, bebeğine Fabio adını verdi. Fabio daha sonra yoğun bakıma alınmış ve yaşam mücadelesi vermişti. İspanyol oyuncudan dün iyi haber geldi. Montero'nun oğlu Fabio'nun yoğun bakımdan çıkarıldığı ve durumunun iyiye gittiği ifade edildi.





İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Siyah beyazlılar'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'nun devre arasında İstanbul'da bir takıma kiralanması bekleniyor. 23 yaşındaki oyuncunun ailesinden uzak kalmamak için İstanbul dışına çıkmak istememesi seçenekleri kısıtlarken, kendisine talip olan kulüplerden biri de Kasımpaşa olmuştu. Hafta sonu oynanacak maçta iki kulübün yetkililerinin yüz yüze Montero için görüşme yapması bekleniyor.